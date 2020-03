Juventus-Inter, i convocati di Maurizio Sarri per il big match

JUVENTUS INTER CONVOCATI MAURIZIO SARRI/ Con un tweet ufficiale, la Juventus ha reso noti i convocati di Maurizio Sarri in vista del match di stasera all'Allianz Stadium contro l'Inter di Antonio Conte. I bianconeri non scendono in campo dalla sconfitta esterna in Champions League contro il Lione di Rudi Garcia.

I CONVOCATI

Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani; Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain.