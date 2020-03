Coronavirus, Sky smentisce: 'Pronti a trasmettere gare in chiaro. Limite superato'

CORONAVIRUS PARTITE IN CHIARO / Nel caos di queste ore intorno all'emergenza coronavirus, tiene banco alle la polemica per la trasmissione dei match in Serie A in chiaro voluta fortemente dal ministro dello sport Spadafora, che ha criticato la scarsa disponibilità ricevuta in merito. Riccardo Ferri, direttore di 'Sky Sport' ha smentito l'indisponibilità a trasmettere le gare in chiaro: "Avevamo dato la piena disponibilità a trasmettere. Credo sia importante riportare la chiarezza dei fatti, altrimenti andiamo in una direzione pericolosa. Le squadre erano pronte a giocare il calcio d'inizio, si è superato il limite dell'accettabile dal punto di vista delle posizioni prese alla luce di un decreto uscito questa mattina".

L'emittente ha ribadito la propria disponibilità alla trasmissione e, a breve, emetterà un comunicato in merito., intanto, ha affermato su 'Sky Sport 24': "Il problema, dunque, era la salute dei calciatori o la trasmissione in diretta delle partite?".

