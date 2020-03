CORONAVIRUS PARMA SPAL SERIE A SOSPENSIONE / Succede di tutto in Parma-Spal. Continui colpi di scena al 'Tardini', con le due squadre che prima rientrano negli spogliatoi a un minuto dall'inizio della partita e dopo 45 minuti - dopo le consultazioni tra Governo, Federazione e Lega - tornano in campo per effettuare nuovamente il riscaldamento. Dopo due rinvii, la decisione è stata presa: si gioca alle 13.45.

Una decisione che in ogni caso ad ora non modifica le sorti di, che continua a essere in programma per le 15

L'emergenza coronavirus ha sconvolto anche il calcio italiano. Le continue notizie che arrivano in diretta modificano sostanzialmente il destino del calcio italiano e, di riflesso, quello europeo. Sia Damiano Tommasi che Vincenzo Spadafora hanno caldeggiato la strada della sospensione immediata della Serie A e la situazione che si è vissuta in Parma-Spal è stata surreale in tal senso. Con le squadre già nel tunnel, l'arbitro Pairetto ha comunicato la decisione del ministro Spadafora di far rientrare le squadre negli spogliatoi. Sono seguiti minuti intensi di consultazioni tra Lega, Gonverno e Federcalcio: poi - dopo un doppio rinvio alle 13 e poi alle 13.15 - la decisione inaspettata di giocare il match alle 13.45. Quindi le squadre sono tornate in campo effettuando di nuovo il riscaldamento.