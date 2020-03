Serie A, CLAMOROSO Parma-Spal: le squadre tornano negli spogliatoi! La Serie A può fermarsi subito

PARMA SPAL STOP SOSPESA SERIE A / Nuovo colpo di scena per l'emergenza coronavirus. A pochi secondi dall'inizio del match, Parma e Spal sono tornate negli spogliatoi. Mentre stavano scendendo gli scalini del tunnel per entrare in campo, le due squadre hanno ricevuto l'ordine di rientrare: l'indicazione arrivata dal ministro dello Sport Spadafora, e veicolata dall'arbitro, è quella di una sospensione immediata del campionato di Serie A.

Serie A, Parma-Spal: succede di tutto

La gara rimandata di 30 minuti, all'interno dei quali doveva essere presa una decisione.

L'arbitro Pairetto ha comunicato ai giocatori la decisione del Governo, arrivata con la telefonata di Spadafora. L'inizio della partita è stata ufficialmente spostato alle 13 e all'interno di questi 30 minuti (il match era previsto alle 12.30) ci doveva essere la decisione definitiva sulla sospensione immediata della Serie A Tim. Alle 13, però, non erano state ancora prese decisioni ufficiali e dunque si è andato oltre nell'attesa: il nuovo orario è stato poi alle 13.15, poi il nuovo colpo di scena e la decisione ufficiale di scendere in campo alle 13.45. Come riporta 'Dazn', nei calciatori serpeggiava preoccupazione: "Non si può giocare così", ha detto Floccari. Intanto i telecronisti di 'Dazn', come hanno rivelato loro stessi, sono rimasti a Milano e si trovano in cabina a due metri di distanza l'uno dall'altro.