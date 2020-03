CALCIOMERCATO INTER WELLENS GARNER MANCHESTER UNITED / Occhi al futuro. Concentrata sulla sfida alla Juventus, ma con uno sguardo ai talenti del domani. L'Inter sonda il terreno e dall'Inghilterra ne sono sicuri: i nerazzurri sono in pole nella corsa a due talenti d'oltremanica.

Come riferisce il 'Sun', il club nerazzurro sta puntando a Charliee a James, entrambi delle giovanili del. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Come riferisce il tabloid inglese, l'Inter starebbe visionando attentamente i due giovani dei 'Red Devils', entrambi tentati da lasciare l'Inghilterra per approdare in nerazzurro. Garner, centrocampista centrale classe 2001, è un perno della formazione under-23, che ha però già disputato quattro presenze in Europa League e una in Premier. Wellens invece è un classe 2002, anche lui centrale di centrocampo della formazione under-18. E sarebbe più facile arrivare proprio a lui, che ha siglato solo un contratto giovanile a 16 anni. Il contratto di Garner scade invece nel 2021.