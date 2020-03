CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA MILAN BARISIC RANGERS / In un momento di stallo del campionato a causa dell'emergenza Coronavirus, il Napoli sembra essere particolarmente attivo sul mercato.

Mentre da un lato si discutono dei rinnovi di(molto vicino) e soprattutto di Callejon , il club azzurro valuta anche nuovi innesti per la prossima stagione. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, De Laurentiis guarda in casa Real Madrid

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', il club partenopeo starebbe pensando a Borna Barisic per rafforzare la corsia mancina. Terzino sinistro croato in forza ai Rangers di Glasgow, Barisic è un nome non nuovo alla Serie A. A gennaio il suo profilo è stato accostato soprattutto a Milan e Roma, che lo hanno monitorato attentamente. Ora però sembrano essere gli azzurri la società italiana maggiormente interessata a lui. Per Gerrard però è una pedina importante e potrebbe essere difficile convincere il club scozzese.