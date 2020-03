EMERGENZA CORONAVIRUS TOMMASI STOP CAMPIONATO SERIE A CONTE / Continua la battaglia di Damiano Tommasi. Vista l'emergenza coronavirus che ormai dilaga in tutta Italia e il nuovo decreto del Governo che ha bloccato la Lombardia e altre province del Nord, il presidente dell'AIC invita a sospendere il campionato di Serie A e non solo. Lo ha scritto in un tweet ieri sera, sostenuto anche da altri colleghi e calciatori come Balotelli.

E lo ha ribadito anche stamattina con un altro 'cinguettio': "Ho scritto a. Fermare il calcio è l'atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d'emergenza".

Una linea precisa e chiara quella tenuta da Damiano Tommasi, che farà quanto in suo potere per convincere gli organi competenti a dare lo stop ai campionati per difendere la salute degli atleti e più in generale degli italiani. Intanto giovedì 12 marzo ci sarà un'assemblea della Lega Serie A per fare il punto della situazione e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di una pausa. Dopo aver portato a termine i recuperi previsti tra oggi e lunedì si valuterebbe proprio una 'paura' del campionato fino al 3 aprile, ovvero fino al termine dell'effetto del nuovo decreto del Governo.