CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS REAL MADRID JOVIC / Con il rinnovo di Dries Mertens ormai ad un passo, le novità in attacco per quanto riguarda il calciomercato Napoli sembrano susseguirsi.

Se da un lato, oltre a Mertens, anche Callejon potrebbe rinnovare il proprio accordo nonostante il grande interesse di alcuni club spagnoli , dall'altro lato la società azzurra guarda proprio in Spagna per un colpo in attacco. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

L'agente di Callejon, in esclusiva a Cm.it, ha sottolineato come De Laurentiis abbia sempre voluto rinnovare il contratto dello spagnolo, ma l'accordo ancora non c'è. Allo stesso modo anche Arkadiusz Milik potrebbe non essere confermato per la prossima stagione, visto anche il solo anno di contratto rimasto. Per questo motivo, sottolinea 'As', il Napoli avrebbe già avviato i contatti con gli agenti di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Il serbo è un nome gradito a De Laurentiis e alla dirigenza azzurra, che pensa ad un volto giovane per rafforzare l'attacco, ma comunque in grado di garantire gol. I rapporti con Fali Ramadani, agente dell'attaccante, sono molto buoni, ma l'affare comunque non è semplice: i 'Blancos' non vorrebbero privarsi del serbo dopo solo una stagione. L'attaccante è costato 60 milioni di euro e la formula più plausibile con cui possa lasciare Madrid è probabilmente quella di una cessione con diritto di recompra.