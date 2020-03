Emergenza Coronavirus, Conte dopo il decreto: "Inaccettabile quanto accaduto!"

EMERGENZA CORONAVIRUS CONTE / L'Italia ha varato misure ancora più restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus.

Questa notte, il Premier Giuseppeha tenuto una conferenza stampa nella quale ha chiarito alcuni punti: "E' necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile: un decreto che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali - ha spiegato - Ne va della correttezza dell'operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza e confusione. Non lo possiamo accettare". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Conte ha poi parlato del decreto: "Ora il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva, tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà vigente. Sarà consentito il rientro al proprio domicilio ma non possiamo più permetterci nelle aree previste dal decreto forme di aggregazione".