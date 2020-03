EMERGENZA CORONAVIRUS DIRETTA / Nonostante le misure straordinarie per la giornata odierna, anche il calcio teme il Coronavirus. Nella giornata di ieri, durante la quale il Governo ha stabilito nuove misure ancora più restrittive per il paese, acluni esponenti del mondo calcistico hanno chiesto la sospensione del campionato che oggi, domenica 8 marzo, prevede i recuperi delle gare della 26a giornata. Calciomercato.it segue in diretta l'emergenza Coronavirus: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

ORE 23.00 - Malagò: "Lega Serie A commissariata con stop al campionato". Il presidente del Coni dice la sua sul possibile prosieguo del torneo.

ORE 22.30 - L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "È partito da Roma un elicottero che provvederà al trasferimento del primo paziente da Bergamo per liberare le terapie intensive per l'emergenza Covid-19".

ORE 21.45 - Direttiva inviata dal Viminale ai prefetti: chi viola le norme sulla sicurezza e la quarantena rischia fino a tre mesi di arresto, ma si studia anche responsabilità in ordine all'articolo 452 del codice penale sui delitti contro la salute pubblica

ORE 20.45 - Sale il numero dei contagi anche negli altri paesi: superati i 1000 casi sia in Germania che in Francia

ORE 19.25 - Il presidente dell'Associazione calciatori, Damiano Tommasi, non ha alcun dubbio: "Non si può giocare a calcio".

ORE 19.00 - Intervenuto nuovamente, il ministro Spadafora ha criticato i vertici della Serie A: "Oggi si è giocato per un gesto irresponsabile della Lega di Serie A e del suo presidente Dal Pino".

ORE 18.30 - Nuovo bollettino medico fornito da Angelo Borrelli, nella conferenza stampa della protezione civile: sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. I guariti sono 622, 33 in più di sabato.

ORE 18.00 - In continuo aggiornamento i numeri legati al Coronavirus in Lombardia. L'assessore al Welfare della regione, Giulio Gallera ha spiegato che sono 4.189 i contagiati (in aumento di 769), 257 i deceduti, 2.217 i ricoverati non in terapia intensiva (+556), 399 quelli in terapia intensiva. In diretta Facebook ha sottolineato: "Bisogna ridurre in maniera drastica qualunque tipo di attività sociale: è l'unica arma per ridurre la diffusione del virus. La nostra arma è quella di rimanere a casa e metterci nella posizione di tenere le distanze con gli altri. Le attività produttive, come voluto dal Governo, in questa prima fase saranno preservate. Quindi gli spostamenti motivati dal lavoro possono essere fatti, ma chi può lavorare da casa lo faccia".

ORE 17.39 - Attraverso una nota ufficiale, l'Assessorato alla Sanità del Lazio emana un nuovo bollettino: "Coronavirus: Sono 84 nella Regione Lazio i casi positivi al Covid19, oltre i 3 guariti.

Di questi, 26 sono in isolamento domiciliare, 47 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva".

ORE 17.30 - La Serie A, tramite una nota ufficiale, ha risposto alle parole di Spadafora: "Le reiterate e contrastanti dichiarazioni governative contribuiscono soltanto ad accrescere lo stato di confusione generale e sicuramente non aiutano il sistema a superare il momento di difficoltà generato dal Virus".

ORE 16.20 - Completamente guarito il primo giocatore della Pianese, club di Serie C, contagiato da Coronavirus Covid-19.

ORE 15.21 - Coronavirus, Spadafora: "Campionato va sospeso, non condivido scelta Serie A"

ORE 13.30 - Nuovo bollettino medico dallo Spallanzani: ricoverati 77 pazienti, di cui 54 positivi al Covid-19. Tutti i ricoverati sono in condizioni stabili ad eccezione di nove, che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e necessitano supporto respiratorio. I pazienti dimessi sono 263: diversi di essi, ancora positivi ma asintomatici, sono stati dimessi a casa o in strutture protette.14.45 - Per martedì 10 marzo, dopodomani, la FIGC ha convocato un consiglio straordinario per decidere le sorti del campionato di Serie A nell'immediato futuro.

ORE 13.09 - Secondo le ultime indiscrezioni e nonostante lo scontro di questi minuti, Parma-SPAL si giocherà. A breve le squadre dovrebbero scendere in campo.

ORE 12.30 - Incredibile: Parma e Spal a un minuto dall'inizio del match tornano negli spogliatoi. Match ufficialmente spostato alle 13, con il Governo che sta valutando la sospensione immediata del campionato.

ORE 12.20 - Anche Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, a favore dello stop del campionato.

ORE 11.30 - Una buona notizia arriva dalla Regione Lazio: la giunta del presidente Zingaretti, positivo al coronavirus, è risultata interamente negativa.

ORE 11 - Damiano Tommasi ha comunicato di aver scritto ai presidenti chiedendo di fermare il calcio. Nel frattempo il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al Coronavirus.

ORE 10 - Arrivano le parole di Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali: "Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa - ha scritto in un tweet -. Ma la cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti".

ORE 9.20 - L'emergenza coronavirus nel mondo dello sport non colpisce solo il calcio. Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, previsto per il 22 marzo, si svolgerà a porte chiuse, quindi senza spettatori. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori.

ORE 9.00 - In nottata Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha tenuto una conferenza stampa: "Sarà consentito il rientro al proprio domicilio ma non possiamo più permetterci nelle aree previste dal decreto forme di aggregazione".

ORE 8.48 - La sospensione della Serie A produrrebbe problemi anche al calciomercato: dai prestiti, che da contratto scadono il primo luglio, agli acquisti già messi a segno a gennaio, come Petagna o Amrabat tra gli altri.

ORE 8.00 - Alle parole di Tommasi di ieri, hanno fatto seguito svariate repliche. Anche l'ex bandiera della Juventus, Claudio Marchisio, ha rilasciato un commento chiaro: "Si leggono notizie su una Milano chiusa al territorio e nello stesso tempo Juventus-Inter decisiva per il campionato. Spero di aggiornare le news e trovare coerenza a tutto ciò".

ORE 00.00 - Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio: è risultato positivo al test Maruzio Rullo, il patron del Novara.