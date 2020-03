Coronavirus, la Serie A valuta una pausa di riflessione: le ultime

CORONAVIRUS SERIE A PAUSA / Il calcio ha paura. Il coronavirus che sta bloccando l'Italia, potrebbe presto far capolino anche nel nostro sport preferito e a quel punto sarebbe difficile la prosecuzione dei campionati. Le porte chiuse non basterebbero più, né il negare le strette di mano prima delle partite: i calciatori, in campo, sono costantemente in contatto e sull'erba limitare un eventuale contagio sembra impossibile. Per queste (e tante altre) ragioni, il calcio italiano starebbe pensando ad una pausa. Lo svela il 'Corriere della Sera', secondo il quale i vertici della Serie A, una volta disputati i recuperi di questo weekend, starebbero valutando una "pausa di riflessione" fino al prossimo 3 aprile, giorno della scadenza del decreto che chiude i nostri stadi.

A quel punto, ovviamente, diventerebbe inevitabile slittare il finale del campionato e sovrapporlo con gli Europei, a loro volta assolutamente a rischio. Una situazione surreale per la quale fare previsioni è impossibile.

