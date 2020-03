CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK / Ivan Gazidis ha silurato Boban e punta dritto su Ralf Rangnickanche se nel comunicato di oggi dà pieno appoggio a Stefano Pioli.

E' chiaramente tutta facciata, perché il CEO rossonero prosegue nei contatti con il manager tedesco a cui vorrebbe affidare sia la guida tecnica che la scrivania da direttore sportivo, insomma un ruolo davvero 'alla Ferguson' per rilanciare il club sul piano sportivo.

Non sembrano esserci ostacolo al matrimonio, anzi no, ce n'è uno: il Manchester United. Lo scorso 18 febbraio 'The Independent' ha scritto che i 'Red Devils' pensano a Rangnick - attuale Responsabile della 'galassia' calcistica della Red Bull - per il ruolo di Ds. Il 61enne di Backnang si contenderebbe il posto con l'ex PSG Antero Henrique.

