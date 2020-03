Coronavirus, la polemica: "Impossibile che non ci sia un contagiato tra Serie A e B"

CORONAVIRUS ZILIANI SERIE A / Il coronavirus sta bloccando l'Italia, ma domani la Serie A sarà regolarmente in campo, seppur con gli stadi a porte chiuse. In molti si interrogano sul senso del campionato di calcio in una situazione così tragica e, soprattutto, cosa accadrebbe se un calciatore risultasse positivo al COVID-19. Il presidente della federcalcio Gravina non ha escluso il blocco del campionato, mentre c'è chi comincia a ipotizzare che il virus stia già circolando tra le squadre.

giornalista, ha pubblicato questa sera un polemico tweet sull'argomento: "È statisticamente impossibile che non si sia verificato un caso di Coronavirus tra le centinaia di persone che compongono gli staff dei club di A e B fra dirigenti, giocatori, impiegati, magazzinieri. Si ammalano tutti, medici sindaci politici imprenditori, ma nel calcio nessuno".

