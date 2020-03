CALCIOMERCATO SERIE A CORONAVIRUS / La Serie A va avanti nonostante la chiusura della Lombardia e di altre undici province. Ovvero di una decisione, causa emergenza coronavirus, che in un primo momento sembrava potesse mettere la parola fine al campionato. Il provvedimento del Governo precisa che "resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico". Le società sportive, però, saranno tenute ad effettuare "controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano".

La stagione calcistica, nonostante il provvedimento del Governo, rimane a rischio. Insomma la sospensione, chiesta peraltro dal presidente dell'Asso Calciatori Damiano Tommasi, non si può escludere del tutto.

Serie A, dai prestiti ai nuovi acquisti: i 'problemi' per il calciomercato in caso di sospensione

La Serie A potrebbe venir interrotta se dovessero - speriamo di no - aumentare il numero di contagiati, con l'eventuale ripresa, secondo qualcuno, in estate (tra giugno e luglio), previo annullamento degli Europei (ipotesi già ventilata)

Il tutto con conseguenti complicazioni anche per il calciomercato. Cosa accadrebbe, infatti, coi giocatori attualmente in prestito, vedi Smalling e Mkhitaryan della Roma nonché Sanchez dell'Inter e Begovic del Milan, e che da contratto devono tornare nei rispettivi club a partire del 1° luglio? E i nuovi acquisti, quelli già messi a segno a gennaio per l'anno prossimo (Rrahmani e Petagna il Napoli, Amrabat la Fiorentina), potrebbero scendere in campo col nuovo club oppure il loro trasferimento verrebbe rinviato visto che le date della sessione estiva andrebbero modificate con l'inizio del campionato 2020/2021 posticipato per forza di cose ad ottobre? Tutte domande, problemi, che al momento non hanno risposte e soluzioni.

