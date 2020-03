SERIE A CORONAVIRUS TOMMASI / La Serie A va avanti nonostante la chiusura di Lombardia e undici province causa emergenza coronavirus.

Il presidente dell', Damiano, si esprime senza mezzi termini su Twitter in favore invece della sospensione. "Fermiamo il campionato!! Serve altro? Stop football!!!", ha scritto Tommasi allegando il link della notizia in cui si riporta appunto la chiusura di Lombardia e undici province. Questa forte presa di posizione del rappresentante della categoria dei calciatori potrebbe far prendere quota l'ipotesi di interruzione della Serie A. Staremo a vedere.