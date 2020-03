Coronavirus, chiude la Lombardia: Serie A a rischio sospensione

CORONAVIRUS LOMBARDIA SERIE A / L'emergenza coronavirus ha imposto nuove misure d'emergenza, senza precedenti nella storia del nostro paese. In serata, infatti, come riportano 'La Repubblica' e il 'Corriere della Sera', il Governo dovrebbe varare un nuovo decreto nel quale sarà stabilito il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il provvedimento stabilisce una 'zona di sicurezza' nella quale si sospenderanno tutti gli eventi pubblici e saranno chiusi musei, palestre, piscine, teatri e concorsi pubblici.

L'ingresso sarà consentito solo per motivi "gravi e indifferibili", e a questo punto bisognerà stabilire se, tra questi, saranno compresi i match di Serie A programmati nelle aree a rischio. In caso contrario, il campionato sarà totalmente sospeso e in questo momento anche lo svolgimento dei prossimi Europei è da considerarsi a rischio.

