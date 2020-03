JUVENTUS INTER SARRI / "E' la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, in questa stagione anche per la classifica". Così Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Inter, che come noto si giocherà a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus.

"Dopo due mercati importanti i nerazzurri sono diventati uno dei favoriti per lo, proprio come noi - ha aggiunto il tecnico bianconero al canale ufficiale della società - Sarà una gara difficile tatticamente visto il loro modo di giocare, per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, però tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari. Come sta la squadra? Stiamo recuperando tanti giocatori e questa è di sicuro una grande fortuna - ha risposto Sarri - Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante".

Chiosa su Cristiano Ronaldo, che domani giocherà la partita numero 1000 in carriera: "E' un giocatore che si esalta in queste sfide come in tante altre. E' un grande traguardo, ma si deve porre subito nuovi obiettivi. Sarà uno spunto per i compagni per fargli un regalo".