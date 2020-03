Calciomercato Milan, futuro Pioli | C'è il comunicato UFFICIALE!

CALCIOMERCATO MILAN PIOLI BOBAN / L'attesa ufficialità dell'addio di Boban è arrivata: il croato saluta il Milan dopo solo 9 mesi dal suo ritorno in veste di dirigente.

A sorpresa, invece, nel comunicato ufficiale il club rossonero ha confermato piena fiducia in Stefano, anche lui dato in bilico in vista della nuova rivoluzione societaria e tecnica . "Il Club conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, - si legge nella nota della società - e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario".

