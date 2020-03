MILAN PIOLI RANGNICK / Nel pieno del caos dell'emergenza Coronavirus e delle vicende societarie turbolente con l'addio ormai imminente di Zvone Boban, il tecnico del Milan Stefan Pioli prepara la sfida al Genoa nello spettrale scenario di un 'San Siro' completamente vuoto. Giorno di vigilia, in cui ritrovare la concentrazione totalmente sul campo. Anche se, è inevitabile, nell'intervista ai microfoni di 'Milan TV' l'allenatore rossonero finisce per parlare anche del suo futuro, messo in discussione dall'arrivo sempre più probabile di Ralf Rangnick: "Ho sempre avvertito il sostegno della società, stiamo lavorando concentrati e determinati". Nonostante il caso Boban: "È una situazione a cui non siamo abituati e per questo abbiamo fatto la rifinitura nello stadio deserto.

Però non deve diventare un alibi". Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Milan, da Boban a Rangnick: Gazidis tra conferme e smentite

Quindi sul momento dei suoi: "Allenare un giocatore come Ibrahimovic è stimolante per me e per i compagni. Ha una fame di vincere e di lottare ancora, nonostante i grandi traguardi raggiunti in carriera. Questa è la mentalità che il Milan deve avere. Dobbiamo fare qualcosa di significativo e quindi si deve lottare tutti giorni con la mentalità che Ibrahimovic ed i suoi compagni stanno mettendo in campo tutti i giorni". E uno sguardo agli avversari: "Il Genoa ha invertit la rotta cambiando allenatore e stanno lottando, come noi, per un obiettivo stagionale importante. Servirà intensità e concentrazione. I particolari faranno la differenza".