UDINESE FIORENTINA RIBERY IACHINI / Si avvicina il ritorno in campo di Franck Ribery, tornato ieri ad allenarsi in gruppo agli ordini di Beppe Iachini. Nella conferenza stampa pre Udinese-Fiorentina, l'allenatore viola ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rientro più vicino dell'ex Bayern Monaco: "C'è grande contentezza nel poterlo riavere con noi anche solo per qualche minuto, visto che comunque deve proseguire il suo percorso di recupero.

Seguiremo le indicazioni dello staff medico per capire quando potrà riaggregarsi al 100% con la squadra".

Udinese-Fiorentina, Ribery non è ancora pronto: i convocati di Iachini

Come dichiarato dallo stesso allenatore, nonostante i progressi verso il pieno recupero il francese non è ancora pronto per tornare in campo e non figura tra i convocati per la trasferta di domani sul campo dell'Udinese. Ecco la lista completa:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano;

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Castrovilli, Duncan, Pulgar;

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic.

