Manchester City, altro che esodo: pronti i super rinnovi

MANCHESTER CITY DE BRUYNE STERLING / L'esclusione dalla Champions League per i prossimi due anni ha inevitabilmente infiammato le voci di calciomercato sulle stelle del ManchesterCity che avrebbero potuto lasciare il club in estate. Senza la massima competizione europea, d'altronde, i 'Citizens' rischiano di perdere appeal per alcuni dei migliori campioni in circolazione che non faticherebbero a trovare una nuova sistemazione prestigiosa.

Stando a quanto riferisce il 'Daily Mail' infatti, il City oltre a dichiarare guerra all'UEFA per ottenere la riammissione in Champions non ha alcuna intenzione di perdere i propri migliori elementi e punta a blindarli. A partire da Kevin De Bruyne e Raheem Sterling, per i quali sarebbero stati avviati i discorsi per i rinnovi.