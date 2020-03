DIRETTA JUVENTUS INTER FORMAZIONI / In piena emergenza Coronavirus e dopo le recenti polemiche nate in riferimento alla data e alla modalità di svolgimento della gara, questa sera alle 20.45 si giocherà Juventus-Inter, a porte chiuse. Mai come quest'anno, il Derby d'Italia è diventato determinante nella lotta scudetto, che coinvolge anche la Lazio, attualmente capolista con una gara in più rispetto ai biacnoneri e due rispetto ai nerazzurri, che dovranno fare a meno di Moses e Sensi.

Una gara fondamentale per entrambe le squadre, soprattutto per quella allenata da Antonio, che in caso di sconfitta finirebbe a ben nove punti di distacco dal primo posto. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Lazio 62 punti; Juventus* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Fiorentina 30, Sassuolo** 29; Udinese 28, Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; SPAL 18; Brescia* 16

*una partita in meno

**due partite in meno