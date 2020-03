Calciomercato Roma, De Rossi fa chiarezza sul futuro!

p>CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI FUTURO/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Daniele, ex capitano della Roma ed ex giocatore anche del Boca Juniors, ha parlato di un possibile ritorno nello staff giallorosso nei prossimi mesi con la nuova proprietà di Dan: "Ho letto di alcuni abbocchi con la Roma, ma non mi sono mai offerto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

