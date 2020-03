Calciomercato, beffa Juve e occasione Inter: colpo dal Real Madrid!

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS REAL MADRID COURTOIS / Da tempo alla ricerca di un valido erede di Handanovic, l'Inter sonda il mercato italiano e straniero. Così, nei prossimi mesi potrebbe arrivare una grande occasione dal Real Madrid che, riporta 'SunSport', avrebbe in programma una nuova offerta per David de Gea, portiere del Manchester United valutato circa 80 milioni di euro. Lo spagnolo, accostato anche dalla Juventus, che verrebbe quindi 'beffata' dai blancos, sarebbe in cima ai desideri di Zidane.

Calciomercato Inter, Courtois per il dopo Handanovic

Il portiere belga classe 1992, del resto, sarebbe in grado di non far rimpiangere lo sloveno, che si avvia verso i 36 anni. Nella stagione in corso, Courtois ha totalizzato 31 presenze (subendo 24 reti). Nonostante le sue grandi capacità, dimostrate ampiamente anche nell'esperienza inglese col Chelsea, alcune disattenzioni non lo hanno esentato dalle critiche. Da qui, alcune indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dal Real in futuro.

