EMERGENZA CORONAVIRUS DIRETTA/ Sabato 7 marzo e continua in Italia l'emergenza Coronavirus dopo i primi contagi ormai risalenti a due settimane fa. Superata ormai la soglia dei 3000 contagi nel nostro paese, cresce l'allerta, ma nel frattempo il campionato di Serie A, e lo sport in generale, sono pronti a ripartire. Per le ultime---> clicca qui!

22.09 - Damiano Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, vuole lo stop del campionato.

21.16 - La Serie A va avanti nonostante la chiusura di Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria

20.46 - Chiuse Lombardia e ben undici province.

19.15 - L'Istituto Superiore della Sanità ha diffuso nuovi dati derivanti da uno studio condotto su 155 deceduti positivi al COVID-19: "Nei pazienti deceduti e positivi al COVID-19 i sintomi di esordio più comuni sono la febbre e la dispnea (difficoltà a respirare), mentre meno comuni sono i sintomi gastrointestinali (diarrea) e l’emottisi, l’emissione di sangue dalle vie respiratorie ad esempio con un colpo di tosse".

19.10 - Nuova nota dalla Regione Lazio: "È negativa la prima tranche dei test al COVID-19 effettuati sugli operatori sanitari del Policlinico di Tor Vergata. In serata sono attesi i risultati dei restanti test".

19.00 - Dal sito ufficiale dell'Associazione Italiana Calciatori arriva il commento del vicepresidente Calcagno: "Ovviamente la tranquillità non c'è e non è il termine più appropriato. Ci sono percezioni differenti, è ovvio che la tutela della salute è il bene primario da perseguire.

Le delibere del Governo permettono di giocare a porte chiuse e monitoriamo che tutto sia seguito a livello sanitario. Poi non sappiamo cosa accadrà, speriamo si possa finire i campionati, ma la regolarità degli stessi viene comunque dopo la salute degli atleti e di chi lavora accanto a loro. Dobbiamo garantire come sistema federale l'incolumità delle persone e poi la regolarità del campionato".

18.00 - Dalla Protezione Civile arriva un nuovo bollettino aggiornato: 5061 casi, 233 morti. 589 guariti.

14.45 - In caso di Serie A bloccata, la FIGC da regolamento avrebbe l'obbligo di comunicare all'UEFA solo le squadre qualificate alle competizioni europee.

14.38 - Cosa succede se un calciatore risulta positivo al Coronavirus? Il presidente della FIGC, Gravina: "Non possiamo escludere lo stop al campionato"

13.55 - Anche l'Angelus di Papa Francesco sarà a 'porte chiuse'. L'omelia del Vescovo di Roma verrà infatti trasmessa in streaming.

13.50 - Alfonso Bonafede, Ministro del governo Conte, ha ufficializzato la chiusura della Giustizia fino al 31 maggio, con restrizioni per tribunali e procure.

13.05 - Tramite la propria pagina Facebook ufficiale, il segretario PD Nicola Zingaretti ha annunciato: "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni".

12.55 - Lo Spallanzani ha reso noto il bollettino per il 7 marzo legato alla Regione Lazio: 37 positivi, 26 in osservazione e 252 fra negativi e guariti

11.40 - Oggi giornata di decisioni ai vertici sulla possibilità di inserire nuove zone rosse nel piano. Si attendono aggiornamenti.

11.00 - Domani la Serie A giocherà a porte chiuse e ripartirà dopo le polemiche delle scorse settimane. Tiene banco sicuramente la questione Juventus-Inter, in programma alle 20.45