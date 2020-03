Calciomercato Juventus, United rassegnato | Le cifre dell'affare Pogba!

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA/ Secondo quanto riportato dal tabloid inglese 'Sun', il Manchester United si sarebbe ormai rassegnato all'idea di una partenza di Paul Pogba nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il giocatore francese potrebbe infatti tornare a vestire la maglia della Juventus, club con il quale si è fatto conoscere agli occhi del calcio mondiale.

Nel caso, decisamente probabile, in cui Paul Pogba dovesse lasciare i Red Devils quindi, la Juventus è tra le favorite per il suo cartellino insieme al PSG di Thomas Tuchel. Una corsa al colpo dalle cifre astronomiche, visto che si parlerebbe di numeri intorno ai 116 milioni di euro per la stella del calcio francese e globale.