NAPOLI DE NICOLA ANCELOTTI / Ex responsabile dello staff medico del Napoli, il dottor Alfonso De Nicola ha svelato alcuni retroscena sul suo lavoro e ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Fare sport è sempre consigliabile, purché sia fatto in sicurezza. Negli sport di gruppo nello spogliatoio può avvenire la trasmissione ma all’aria aperta non ci sono grossi problemi - le sue parole a 'Il Riformista' - Al calcio Napoli lo spogliatoio veniva sterilizzato prima e durante l’allenamento. Non possono certo allenarsi con la mascherina. Studi sui calciatori? Siamo riusciti a dimostrare che alcuni geni sono responsabili di alcune patologie. Ed in questo modo si cerca di fare prevenzione per lesioni muscolo tendinei o altro. Come si previene? Con il lavoro specifico e personalizzato. Lo abbiamo fatto anche con Ancelotti, ma non è stato semplice.

La difficoltà veniva da un’impostazione ed un vissuto evidentemente diverso perché avevano avuto soddisfazioni e risultati in altro modo e non ascoltavano le mie indicazioni. La mia collaborazione con Ancelotti è sempre stata ottima, prima dell’allenamento chiedeva il mio parere su tutto. Ma non so fino a che punto comunicasse ai suoi collaboratori le cose giuste. Conci sentivano anche la sera al telefono". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

De Nicola ha quindi parlato del suo addio al Napoli: "Non saprei dire da cosa sia dipeso. Non ho mai chiesto spiegazioni e loro non me ne hanno date. Non credo ci sia stata una motivazione particolare. Errori ne ho fatti anch’io, molti, ma non hanno determinato grandi defezioni".