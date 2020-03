CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA MILIK / Il Napoli di De Laurentiis si prepara alla rivoluzione estiva: dopo aver già definito l'acquisto di Andrea Petagna, il club azzurro potrebbe mettere a segno altri due colpi nel reparto offensivo.

Il primo nome sulla lista è quello di Jeremiedel, il secondo è Andrea, capitano del. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, incontro De Laurentiis-Gattuso: le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, da Boga a Belotti: la strategia di De Laurentiis

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sull'esterno d'attacco del Sassuolo il Napoli c'è da tempo: il Chelsea dispone di un diritto di riacquisto fissato intorno ai 15 milioni ma De Laurentiis è pronto a giocarsi le sue carte da qui a fine anno. Capitolo centravanti. L'annuncio del rinnovo di Mertens è previsto nei prossimi giorni, il resto ruota intorno alla trattativa per Arek Milik, attualmente sotto contratto con il Napoli fino al 2021. Ancora fra le parti c’è distanza su clausola e ingaggio legato ai diritti d’immagine. Se il polacco non prolungasse, possibile un altro colpo lì davanti. Qui nasce l’idea Belotti con Petagna che potrebbe diventare una pedina di scambio per il Torino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Callejon tra Spagna e rinnovo: ultime CM.IT

Barcellona-Napoli, ESCLUSIVO Gimenez: "Si gioca a porte aperte. Sarà una gara molto diversa"