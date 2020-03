CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA CHIESA / Tra campo e mercato, è sempre Juventus contro Inter. Domani andrà in scena, in uno 'Stadium' vuoto per l'emergenza Coronavirus, il big match della 26a giornata di Serie A, valevole un pezzo di scudetto.

Lo scontro diretto dirà molto sulla stagione in corso, ma entrambe le società stanno già pensando alla prossima estate, quando potrebbero scatenare l'asta per Federicodella clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Seguito da tempo anche dalle migliori società straniere, Chiesa è stato cercato fortemente dalla Juventus la scorsa estate, ma le resistenze di Commisso si sono rivelate decisive per la sua permanenza. Il suo nome resta nella lista di Paratici e Marotta: il primo può contare sul gradimento del giocatore, il secondo sui buoni rapporti con i viola. Il presidente italo-americano, riporta 'Tuttosport', in vista della prossima estate potrebbe già firmare il rinnovo col giocatore, mantenendo così una posizione di forza in termini di contrattazione: la sua valutazione si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro.

