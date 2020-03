CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED / La nuova Roma di Friedkin deve guardarsi bene alle spalle sul fronte Smalling: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', diversi club di Premier League si sono fatti sotto con il Manchester United per chiedere informazioni sul centrale inglese in prestito nella capitale.

Lo stesso giocatore sta valutando le diverse offerte sul piatto, a Roma sta bene ma bisogna fare i conti con le richieste economiche dei 'Red Devils' che chiedonoper lasciarlo in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Roma, riscatto Smalling: il Manchester tira la corda | Sirene dalla Premier

Il Tottenham di Mourinho e l'Everton di Ancelotti sono sulle sue tracce, anche l'Arsenal sembra intenzionato ad accontentare la richiesta economica del Manchester. Lo United sa che in Premier quei tre club si possono tranquillamente permettere di spendere quei soldi per un difensore centrale di valore. E cerca di massimizzare il profitto. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere solo la volontà dello stesso giocatore. Se dovesse essere lui ad impuntarsi, a chiedere di restare alla Roma, allora lo United potrebbe anche scendere a compromessi con il club giallorosso. Molto dipenderà dal finale di stagione e dal piazzamento finale in campionato.

