CALCIOMERCATO JUVENTUS KAIO JORGE / La notizia degli ultimi giorni è il forte interesse della Juventus per Kaio Jorge. Considerato tra i migliori prospetti del calcio brasiliano, l'attaccante classe 2002 del Santos sta ammaliando gli osservatori internazionali, tra i quali figurano quelli bianconeri.

Chiamato a ripsondere sull'interesse della Juventus, lo stesso Kaio Jorge si sarebbe mostrato favorevole: "Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa - le sue parole riportate da 'Tuttosport' - Ma ora resto concentrato solo sul Santos". Per arrivare a prenderlo, però, ci sarà da battere Real Madrid, Lipsia e Psv su tutte.

