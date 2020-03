CALCIOMERCATO LAZIO PSG MILINKOVIC SAVIC / Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente uno dei leader della Lazio di Simone Inzaghi, in vetta al campionato di Serie A in attesa della super sfida in programma domani tra Juventus e Inter. Il centrocampista serbo ha segnato ad entrambe le squadre ed è stato determinante pure nella sfida di Supercoppa italiana contro i bianconeri.

Milinkovic Savic ha messo il marchio all'incredibile ascesa della Lazio e cercherà di trasformare il sogno scudetto in realtà.

Il futuro però è tutto da scrivere. Il tricolore potrebbe rappresentare anche il modo migliore per chiudere la sua carriera alla Lazio. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la prossima estate infatti i top club europei torneranno sicuramente alla carica per portarlo via dalla capitale. Lotito ha fissato il prezzo del suo cartellino a 100 milioni di euro, cifra che non spaventa il Psg che si è già mosso in maniera seria.