Calciomercato Inter, è fatta: nuovo colpo dalla Premier League!

CALCIOMERCATO INTER PREMIER LEAGUE CHONG / In piena corsa su tre fronti nella stagione in corso, l'Inter sembra aver già messo a segno il primo colpo per il prossimo calciomercato estivo. Si tratta di Tahith Chong, centrocampista offensivo classe 1999 che fu accostato anche alla Juventus. Il suo contratto col Manchester United è in scadenza a fine giugno e ad oggi sembra molto lontano dal prolungamento.

Calciomercato Inter, fatta per il colpo Chong: le ultime

A giugno, riporta 'Tuttosport', il talento dirà sì all'Inter, che gli ha prospettato un contratto fino al 2025 a 2 milioni di euro, bonus inclusi, a stagione. Abbandonata l’idea di girarlo in prestito al Jiangsu, per lui è più probabile un'esperienza nel torneo nostrano. La prospettiva non sembra intrigare molto l’entourage del giocatore, che esige un progetto tecnicamente interessante. Al momento le soluzioni al vaglio sono Parma, Sassuolo e Verona. Quest'ultima sarebbe però quella più congeniale per ragioni tecniche (Chong si adatterebbe agli schermi di Juric) e di mercato, considerando che il prestito del fantasista potrebbe far abbassare le pretese per Kumbulla, giovane difensore valutato 20 milioni di euro dai veronesi.

