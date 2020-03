CALCIOMERCATO MILAN BOBAN / In casa Milan ci si prepara all'addio di Zvonimir Boban: il Chief Football Officer rossonero ha dato mandato agli avvocati di formalizzare il divorzio. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' ieri il dirigente ha ricevuto la lettera di chiusura rapporto per giusta causa. In giornata potrebbe arrivare il comunicato ufficiale del club. La società non sarebbe stata troppo contenta dell'intervista rilasciata qualche giorno fa alla stessa Gazzetta, parole ritenute destabilizzanti e pericolose per la figura dell'ad Gazidis.

Calciomercato Milan, addio Boban: attesa per l'annuncio | Pioli torna in corsa

Le ultime due settimane in casa Milan sono state insolite, contro il Genoa bisognerà caprie quanto Pioli sia stato bravo a proteggere la squadra da tutto ciò che succede al quarto piano di via Aldo Rossi. Gazidis ci ha chiacchierato per una buona mezzora, ribadendo quelli che sono gli obiettivi a breve termine imposti all'allenatore che deve essere in grado di isolare i giocatori dalle vicende extra-campo, di pensare soltanto alle prossime partite, ma soprattutto gli ha ribadito nettamente la fiducia nei suoi confronti. c’è chi propende per un rialzo delle quotazioni di Pioli. Da valutare anche la posizione di Maldini: la proprietà non avrebbe intenzione di dare il benservito anche a lui, ma ovviamente senza Boban la prospettiva cambia radicalmente. Lo scenario più probabile è che le strade si separino a fine campionato.

