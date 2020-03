CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / Domani sera Juventus e Inter saranno le protagoniste del Derby d'Italia che si preannuncia decisivo per le sorti della lotta scudetto: dopo giorni di polemiche, il match verrà disputato a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus.

Una sfida cruciale che ha animato da sempre il calcio italiano e non solo: Juventus e Inter hanno dimostrato nel corso degli anni di essere rivali anche sul mercato e in vista della prossima finestra estiva potrebbe tornare di moda il tormentone. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta non molla il colpo 'galactico': ora si può!

Calciomercato Inter, Icardi scontento: la Juve ci riprova | Maxi scambio con il Psg

Secondo quanto riportato in Francia, Icardi sembra essere prigioniero di Neymar e Mbappé: il rapporto con le due stelle del Psg non è dei migliori, l'attaccante argentino in prestito dall'Inter è in sofferenza. Così la suggestione Juventus potrebbe tornare di moda visto che la dirigenza bianconera apprezza da tempo l'ex capitano nerazzurro. Il primo passo è obbligatorio: Leonardo, ds del Paris Saint Germain, deve riscattare il cartellino di Icardi dall'Inter per 70 milioni di euro. Poi toccherà al giocatore decidere se rimanere al Psg o forzare la mano per andar via. Paratici è in contatto con Wanda Nara che gradirebbe un ritorno in Italia e in Serie A del marito. Possibile l'inserimento eventuale nella trattativa Juve-Psg di alcune contropartite tecniche come De Sciglio che piace al club francese. Attenzione a Pjanic, profilo estremamente gradito al presidente Al-Khelaifi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Allarme coronavirus, tutta la Lombardia zona rossa? Si rischia stop del campionato

Calciomercato Juventus, accelerata per la panchina | C'è l'offerta!