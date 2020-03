CALCIOMERCATO INTER MODRIC REAL MADRID MIAMI BECKHAM / A prescindere da quale sarà il risultato sportivo di questa stagione, l'Inter anche nel prossimo calciomercato estivo la farà da padrona. L'obiettivo sarà quello di crescere ulteriormente, soprattutto per tornare competitiva ai massimi livelli anche in Champions League. Beppe Marotta non ha intenzione di fermarsi al colpaccio Eriksen e andrà alla caccia di nuovi rinforzi di spessore mondiale, in grado di far fare un salto di qualità importante ai nerazzurri.

Per questo non è ancora uscito dai radar dell'Inter Luka Modric. Il centrocampista croato, ex Pallone d'Oro, ha ormai chiuso il suo ciclo al Real Madrid. Il suo contratto è in scadenza 2021 e, secondo quanto riportato da 'El Mundo Deportivo', a fine anno sarà completamente libero di scegliere il futuro. Se il centrocampista deciderà di onorare il suo contratto restando un altro anno i 'Blancos' lo accetteranno volentieri, altrimenti asseconderanno senza alcun problema la sua volontà di cambiare aria. Le offerte non gli mancano: come scrive il quotidiano spagnolo, l'Inter continua a pensare a lui ma non è la sola. In MLS, infatti, David Beckham lo avrebbe addirittura già contattato per spiegargli l'offerta economica e sportiva del suo Inter Miami. Dopo Eriksen, Marotta è pronto a dare battaglia per portare a casa e regalare a Conte una stella del calcio mondiale.