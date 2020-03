STRASBURGO PSG RINVIO CORONAVIRUS LIGUE 1 / L'emergenza coronavirus continua a colpire i mondo del calcio giocato. Dopo i tanti rinvii, le assemblee, le polemiche e le decisioni in Italia, anche la Francia è costretta a fermarsi.

Come reso noto dalla federazione con un comunicato ufficiale sul proprio sito, è stata rinviata la partita della 28esima giornata di Ligue 1 tra Strasburgo e PSG, originariamente prevista per domani alle 17.30.

La nota recita così: "La partita della 18esima giornata di Ligue 1 tra Strasburgo e PSG è rinviata. A seguito dell'ordine arrivato dalla prefettura di Bas-Rhin (la regione alsaziana dove si trova Strasburgo, ndc) in relazione alla diffusione del coronavirus, la partita tra Strasburgo e PSG è rinviata a data da destinarsi". Icardi e compagni, dunque, non scenderanno in campo domani sera.