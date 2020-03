CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE REAL MADRID/ La posizione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, almeno per la prossima stagione, sembra decisamente in bilico. L'ex tecnico di Napoli e Chelsea non sembra aver infatti convinto la dirigenza della Vecchia Signora, pronta a cambiare ed a virare su un grande ex del rettangolo verde.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, Aouar allo scoperto: "Orgoglioso dell'interesse"

Mentre Maurizio Sarri è infatti sotto esame, con l'Inter ed il Lione che saranno banchi di prova fondamentali per il suo futuro, la Juventus si muove per l'estate e la candidatura di Zidane prende sempre più quota. Zizou, che ha vestito la maglia bianconera, sarebbe infatti in stretto contatto con Andrea Agnelli, secondo quanto riportato dal 'Daily Mail'. Per il francese, attualmente al Real Madrid, la Juventus sarebbe disposta ad offrire un contratto da 8 milioni di euro a stagione.