CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN LEONARDO ANCELOTTI / Prima elemento fondamentale del centrocampo dal Napoli ora destinato spesso alla panchina e lasciato talvolta a casa per questioni tecniche. Il futuro di Allan a Napoli resta sempre più un'incognita.

Oltre alla Juventus, il giocatore brasiliano piace anche all'Everton dell'ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti e al Paris Saint-Germain. Il club transalpino lo segue da tempo e, come riferisce 'Il Mattino', Leonardo sarebbe pronto a lanciare l'assalto. Vista la situazione tutt'altro che rosea tra Allan ed il Napoli, il dirigente dei parigini è al lavoro per riuscire ad acquistare in estate il centrocampista anticipando la concorrenza. Nel frattempo i partenopei, se il giocatore dovesse partire, stanno valutando come rimpiazzarlo: un'opzione porta a Jordan Veretout della Roma.