CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK KJAER IBRAHIMOVIC / Arrivati al Milan nel mercato di gennaio, l'avventura rossonera di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer potrebbe durare soltanto sei mesi. Già detto del dubbio di Zlatan Ibrahimovic, che con l'addio di Boban potrebbe decidere di non prolungare la propria permanenza in rossonero, anche un altro intoccabile come Simon Kjaer sembra vicino alla mancata conferma.

Il danese è in prestito dal, ma la sua riconferma appare lontana, nonostante prestazioni positive e un ruolo da titolare ormai ottenuto ai danni di. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

L'arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan, sembra destinato a cambiare le carte in tavola. Il tecnico tedesco vuole puntare su un calcio veloce ed aggressivo, con palla in verticale e rapide ripartenze. L'obiettivo è puntare sui giovani: ecco perchè riscatti e rinnovi sembrano essere a rischio. Come riporta 'Sportmediaset', sembra difficile dunque che Ibra possa restare, così come Bonaventura e Biglia, in scadenza di contratto. Mentre altrettanto complesso appare il riscatto di Kjaer. Attenzione però: anche alcuni giovani come Romagnoli e Donnarumma potrebbero lasciare la società meneghina. Si prospetta un'estate rivoluzionaria, l'ennesima, in casa rossonera.