CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO DE LAURENTIIS / Prima del weekend di riposo concesso da Gattuso, De Laurentiis ha voluto incontrare l’allenatore del Napoli. Un confronto positivo, interlocutorio in cui il patron ha ribadito la stima per il tecnico calabrese che con il suo lavoro ha portato il Napoli a rialzare la testa sia in classifica che nelle coppe. De Laurentiis vuole ripartire da Mertens e Gattuso, lo dimostrano gli appuntamenti organizzati domenica con l’attaccante belga e oggi con l'allenatore calabrese.

De Laurentiis è contento della crescita della squadra nonostante le difficoltà per Meret e Lozano, due patrimoni che al momento non sono in cima alle gerarchie dell’allenatore. Gattuso è legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2021 con opzione entro il 30 aprile per 2020 per Gattuso, mentre gli azzurrini possono “liberarsi” del suo allenatore entro il 10 giugno e naturalmente le scadenze vivono di cifre differenti. Non si è parlato ancora di una nuova intesa, De Laurentiis dovrà farlo in un appuntamento con Jorge Mendes che assiste l’ex allenatore del Milan. La fiducia e la stima per Gattuso crescono, si va verso il rinnovo ma non siamo ancora al tempo dei contratti.