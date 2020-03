CALCIOMERCATO INTER ARANGUIZ / Sempre molto vigile sul mercato dei parametro zero, Giuseppe Marotta non perde di vista diversi profili finiti sulla scrivania nerazzurra sin dagli scorsi mesi. Tra questi, dobbiamo annoverare anche quello di Charles Aranguiz. Il centrocampista cileno, in caso di mancato rinnovo, potrà lasciare il Bayer Leverkusen gratis dopo cinque anni.

Abile ad abbinare dinamismo e qualità tecniche, il trentenne cileno è finito da tempi non sospetti nel mirino dell', ma il club milanese dovrà fare attenzione ad una concorrenza molto importante, anche all'interno dei confini italiani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte non molla: fissato il prezzo

LEGGI ANCHE >>> Juventus, intrigo di mercato: il via libera dipende dall'Inter

Calciomercato Inter, parla l'agente di Aranguiz

Intervistato da 'Fox Sports', Fernando Felicevich, che cura anche gli interessi di Vidal, ha svelato l'esistenza di diversi contatti con altri club. "Stiamo aspettando qualche offerta dall'Europa. Lui vuole restare lì, ma al momento non ci sono proposte che ci soddisfino. Atletico Madrid, Atalanta e Fiorentina ci hanno contattato, ma non hanno ancora fatto offerte. Se non dovesse arrivare nulla di convincente, ovviamente tornare qui rimarrebbe sempre una possibilità. Lui è molto legato al Cile e non lo considererei un passo indietro in carriera".