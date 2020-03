TORINO CAIRO AGNELLI / Hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni di Andrea Agnelli nei confronti dell'Atalanta. L'uscita del presidente della Juventus ha suscitato numerose reazioni contrarie nelle ultime ore, tra le quali anche quella di Urbano Cairo.

Questo il commento del patron dela 'La Gazzetta dello Sport': "Trovo abbastanza assurdo che si torni sull'argomento in questo momento. Lo sport è competizione e deve esserci spazio per tutti: se un grande club ha investito tanto ma non riesce a ottenere i risultati sperati, vuol dire che ha sbagliato qualcosa. Capita, ma non deve essere penalizzato chi invece ha fatto meglio. Se si lasciano le competizioni solo per alcuni club si elimina l'essenza dello sport".

