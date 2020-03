CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR ORGOGLIOSO / Houssem Aouar è una delle giovani stelle del calcio francese che si sta mettendo in luce in questa stagione. Il centrocampista classe 1998 sta davvero stupendo tutti e nel match contro la Juventus, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha mostrato tutta la sua classe.

Sono giorni che il suo nome viene accostato ai bianconeri. Un interesse confermato anche da Pavel Nedved ma il club italiano non è l'unico interessato al calciatore del Lione.

e il suosono infatti rimasti letteralmente stregati da Aouar e faranno di tutto per portarlo in sotto la Torre Eiffel.

Sul calciatori si registra, inoltre, l'interesse del Chelsea. Il Lione già gongola, certo che potrà incassare una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Juventus, parla Aouar

La Juventus è ovviamente avvertita: portarlo in Italia non sarà certo facile ma nel frattempo Aouar, in un'intervista, ha ammesso di essere orgoglioso dell'interesse da parte dei bianconeri: "Come ho reagito al presunto interesse della Juventus? Con molto orgoglio - riporta 'Le10Sport' - Ma provo a non farmi distrarre. Questo finale di stagione può essere eroica, dobbiamo fare del nostro meglio, possiamo ottenere un titolo ed eliminare una grande squadra come la Juve e c'è la possibilità di salire nel podio.

