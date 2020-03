Calciomercato Juventus, colpo Meunier: svolta dal Belgio

CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER BORUSSIA DORTMUND / Thomas Meunier è uno dei calciatori che animerà il prossimo calciomercato. Il terzino destro ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Psg. Al momento dalla Francia non sembrano arrivare segnali per un prolungamento e quasi certamente, dunque, le strade in estate si separeranno.

Il calciatore è da tempo un'idea della Juventus ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile: la concorrenza per il belga non manca.

Sono tante le squadre, in giro per l'Europa, che ci stanno pensando. Tra queste c'è anche il. I tedeschi - stando a quanto riportato da 'DHnet.be' - sono pronti a fare sul serio: ci sarebbero stati già dei contatti tra le parti, con i gialloneri intenzionati ad accontentare le richieste di. Lucienlo riterrebbe perfetto per il suo gioco.

