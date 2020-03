NAPOLI INFORTUNI INSIGNE DEMME MAKSIMOVIC / Fine settimana di riposo forzato per il Napoli di Gennaro Gattuso che complici i recuperi della 26/a giornata tornerà in campo solamente nel prossimo weekend contro il Verona, in una gara che avrebbe dovuto avere luogo domenica pomeriggio.

Intanto la truppa azzurra lavora a Castel Volturno da dove arrivano notizie poco incoraggianti per l'allenatore partenopeo che perde in un colpo solo ben tre pedine. Tutte le news di calciomercato e non solo:

A spiegare l'accaduto è lo stesso Napoli con una nota ufficiale nel consueto report riguardante l'allenamento: "La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente partita a tutto campo, verdi contro arancioni, con due tempi di grande intensità. Hanno disputato un solo tempo Insigne e Maksimovic, entrambi per risentimento muscolare, e Demmeper un trauma contusivo al ginocchio. Meret ha seguito il suo programma di lavoro personalizzato. Malcuit prosegue la sua tabella di allenamento lavorando prima in palestra e poi sul campo 2".

