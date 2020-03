CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Il Napoli e Dries Mertens hanno deciso in comune accordo di continuare il proprio matrimonio: Aurelio De Laurentiis è riuscito a trovare l'intesa definitiva per la permanenza del centravanti belga, in vetta alla classifica marcatori all-time del Napoli al pari di Marek Hamsik.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica' il numero uno azzurro avrebbe anche individuato la data per annunciare ai tifosi l'ufficialità del rinnovo. Tutto sarà pronto per il 18 marzo, quando la squadra di Gattuso scenderà in campo contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una strategia per dare ulteriore entusiasmo all'ambiente in vista della super sfida.

