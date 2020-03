CALCIOMERCATO LAZIO INTER GIROUD CHELSEA / Durante la finestra invernale di calciomercato, Olivier Giroud è stato ad un passo dalla Serie A: l'attaccante francese, dopo essere seguito a lungo dall'Inter, è stato vicinissimo alla Lazio di Claudio Lotito ma l'affare non si è concretizzato nelle ultime ore di calciomercato. L'ex Arsenal e Montpellier è rimasto così a Londra e adesso sembra essere tornato al centro del progetto tecnico dei 'Blues' con Lampard che lo ha schierato più volte titolare nelle ultime uscite. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud si allontana: ''Al Chelsea sono felice''

Giroud ha parlato del presente e del futuro ai microfoni di 'Evening Standard': "Mancano pochi mesi alla fine della stagione, ci sono delle partite da vincere, forse un altro trofeo.

Credo di avere altre due/tre belle stagioni davanti a me: non è il momento di parlare di contratti o altro, ma prenderò una decisione quando arriverà il momento".

Sul mercato di gennaio: ''Quello è stato un mese difficile per me. Ho creduto a Lampard che mi ha detto che avrei avuto la mia possibilità. E lui me l'ha data. Ho cercato di ricambiare la fiducia in campo. Faccio il mio lavoro al meglio che posso e sono molto felice di essere tornato in squadra. Certo, ora ho più fiducia, il mercato è passato. Sono un giocatore del Chelsea, sono di nuovo felice qui ed è la cosa più importante''.

Calciomercato Lazio, clamoroso annuncio: è fatta per Giroud | I dettagli del contratto

In controtendenza alle parole rilasciate ai microfoni dell'Evening Standard', secondo quanto riportato da 'Todofichajes.com', la Lazio avrebbe già trovato un principio d'accordo con Giroud, in vista della prossima estate quando il contratto del francese sarà scaduto. Il giocatore avrebbe firmato un contratto per le prossime tre stagioni e andrebbe a percepire circa 3,5 milioni di euro all'anno.

