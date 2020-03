Emergenza Corinavirus, la Sampdoria vieta foto e autografi

CORONAVIRUS SAMPDORIA AUTOGRAFI FOTO / Anche la Sampdoria prende i primi provvedimenti in merito all'emergenza legata al Coronavirus che sta tenendo in scacco il paese.

Il club blucerchiato come evidenziato da una nota apparsa sul sito ufficiale comunica che: " in relazione all’emergenza di sanità pubblica connessa all’epidemia da COVID-19, da oggi, venerdì 6 marzo, non sarà possibile incontrare per foto e autografi giocatori e componenti dello staff tecnico della prima squadra al termine di allenamenti e partite all’esterno del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” e dello stadio “Luigi”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria, Ranieri corre ai ripari: la scelta per il coronavirus