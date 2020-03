SERIE A FIENGA ZHANG ROMA INTER / Molti club di Serie A, se non tutti, hanno manifestato più o meno direttamente la propria irritazione per l'attacco del presidente dell'Inter Steven Zhang alla Lega Serie A in seguito al caos generatosi dal rinvio delle partite dell'ultimo turno di campionato che saranno recuperate in questo weekend. Il CEO della Roma Guido Fienga, in alcune dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport', si fa portavoce del malumore generalizzato e va al contrattacco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

"Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell'Inter ma a tutti noi - dice quindi Fienga -.

Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione (di Steven Zhang, ndr). Visto che in questi caotici giorni l'Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con larispetto a quella con la. Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi. Ci sono persone in Italia e non all'estero che cercano soluzioni per risolvere un problema di cui non si conoscono gli sviluppi. Il tentativo di tutti è tutelare la salute ma anche far proseguire le competizioni".

